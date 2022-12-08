Прокуратура Петербурга нашла нарушения в ремонте дома, где насмерть замерзла пенсионерка

Прокурорская проверка выявила нарушения и холод в ремонтируемом доме, где насмерть замерзла пенсионерка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура нашла нарушения в действиях подрядчика, проводящего ремонт дома на Зверинской улице, где несколько дней назад насмерть замерзла 76-летняя пенсионерка. Женщину успели довезти до больницы, но там она умерла по причине переохлаждения организма. Окно в квартире погибшей было разбито и залеплено скотчем. Это могло стать следствием ремонта фасадов.

- Согласно объяснениям жильцов, при проведении ремонта допущены нарушения, в том числе повреждения оконных стекол в квартирах и местах общего пользования. При этом мероприятия по устранению указанных недостатков подрядчиком не проводились, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также проверка показала, что в квартирах жителей дома попросту холодно. Люди не раз обращались в управляющую компанию для ремонта системы отопления, но безрезультатно.

Сейчас на основании прокурорской проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании некачественных услуг, повлекших смерть человека.