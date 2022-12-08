Видео задержания главы Комитета по ТЭК Ленобласти показал Следственный комитет

Следователи СК приехали к чиновникам Комитета по ТЭК Ленобласти. Фото: СУ СКР по ЛО.

Пресс-служба Следственног управления СК России по Ленобласти показала видео задержания главы областного Комитета по ТЭК, а также других фигурантов, которые проходят по делу об особо крупной взятке.

- Следствием установлено, что подозреваемые ежегодно с 2019 по 2022 год получали взятки за способствование заключению контрактов на выполнение работ по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных тепловых пунктов в многоквартирных домах Ленинградской области, - сообщает пресс-служба СК.

По мнению следователей, именно глава Комитета по ТЭК выстроил работу таким образом, что подрядчики были вынуждены давать откаты для получения контрактов. Всего чиновники положили в карман около 26 миллионов рублей. А ущерб областному бюджеты составил 32 миллиона.