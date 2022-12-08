В Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти пенсионерки из-за переохлаждения

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти 76-летней пенсионерки. Женщина замерзла насмерть в доме на Зверинской улице. После этого ситуацией занялась прокуратура, которая провела проверку и нашла нарушения в действиях подрядчика, который делал ремонт в этом доме.

- По решению прокурора Петроградского района материалы были переданы в следственный орган. По материалам проверки возбуждено уголовное дело на подрядчика, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Напомним, окно в квартире погибшей пожилой женщины было разбито и залеплено скотчем. Проверка прокуратуры доказала, что в доме действительно холодно.

В день, когда стало известно, что жительница дома находится в предсмертном состоянии, ее повезли в больницу. Врачи пытались спасти жизнь пенсионерки. Но уже в медицинском учреждении она умерла из-за переохлаждения организма.