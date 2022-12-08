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НовостиОбщество8 декабря 2022 18:39

«Газпром» принес бюджету Петербурга 20% дохода в 2022 году

Компания станет крупнейшим налогоплательщиком в стране
Анастасия НУРАДИЛОВА
«Газпром» принес бюджету Петербурга 20% дохода в 2022 году

«Газпром» принес бюджету Петербурга 20% дохода в 2022 году

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Газпром» заплатит более пяти триллионов рублей налогов по итогам 2022 года. Об этом сообщил начальник департамента компании Карен Оганян во время выступления на Петербургском налоговом форуме.

- По итогам прошедшего года «Газпром» станет крупнейшим налогоплательщиком в стране, - приводит цитату Карена Оганяна «Интерфакс».

Сообщается, что налоги, которые выплатит крупнейшая компания, составят одну пятую часть всех доходов Северной столицы. К слову, в прошлом году налоговые платежи «Газпрома» составили 3,31 триллиона рублей.

Напомним, несколько дней назад губернатор Петербурга Александр Беглов подписал первый в истории города бюджет в один триллион рублей. Достичь такой цифры удалось на два года раньше запланированного срока.