«Газпром» принес бюджету Петербурга 20% дохода в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Газпром» заплатит более пяти триллионов рублей налогов по итогам 2022 года. Об этом сообщил начальник департамента компании Карен Оганян во время выступления на Петербургском налоговом форуме.

- По итогам прошедшего года «Газпром» станет крупнейшим налогоплательщиком в стране, - приводит цитату Карена Оганяна «Интерфакс».

Сообщается, что налоги, которые выплатит крупнейшая компания, составят одну пятую часть всех доходов Северной столицы. К слову, в прошлом году налоговые платежи «Газпрома» составили 3,31 триллиона рублей.

Напомним, несколько дней назад губернатор Петербурга Александр Беглов подписал первый в истории города бюджет в один триллион рублей. Достичь такой цифры удалось на два года раньше запланированного срока.