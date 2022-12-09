Самолет с россиянином Виктором Бутом сел в аэропорту Внуково-2

Виктор Бут был задержан в 2008 году. Фото: Скриншот из видео

Виктор Бут, которого отпустили из тюрьмы в США, вернулся в Россию. Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2 вечером 8 декабря. Напомним, россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

- 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена. Длительное время шел переговорный процесс с США по освобождению Виктора Бута. Вашингтон отказывался от диалога, но Россия продолжала активную работу по вызволению соотечественника, - говорится в телеграмм-канале МИД России.

Напомним, Виктор Бут был задержан в Тайланде за незаконную торговлю оружием, после чего, его передали США. По словам россиянина, в американской тюрьме его просили оклеветать свою родину, но мужчина не пошел на это даже под угрозой пожизненного заключения. В итоге, в одной из самых строгих тюрем мира мужчина провел 14 лет.

Американку Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево с партией наркотиков. Она отбывала наказание в российской тюрьме.