Более половины жителей Ленобласти привились от гриппа

В Ленобласти от гриппа привились уже 55 процентов жителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

55 процентов жителей Ленобласти привились от гриппа. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на исполняющего обязанности главы комздрава Александра Жаркова. До выполнения плана. Поставленного региональными властями, осталось всего ничего.

- Мы планируем привить 60 процентов населения нашей области. Это примерно 1,1 миллиона человек, - уточнил Жарков изданию.

В комздраве подчеркивают, что ответственнее всего к вакцинации против гриппа отнеслись медицинские работники и сотрудники социальных учреждений, в том числе школ и детсадов – там прививку сделали практически 100 процентов среди всего персонала. Что касается детей, то их привилось около 62 процентов.

Добавим, что в Санкт-Петербурге показатели вакцинации чуть лучше. По данным на 8 декабря, в Северной столице привилось более 60 процентов жителей. Это больше 3,2 миллиона человек.