Петербуржцы высказались против повышения цен на проезд в транспорте в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В октябре этого года стало известно, что в 2023 году могут повыситься цены за проезд в общественном транспорте. Свое мнение об этом высказали петербуржцы в опросе, который провела «Комсомолка».

- 48 процентов проголосовавших считают, что повышение цен просто возмутительно и нынешняя цена и так достаточно высокая. 19 процентов петербуржцев и вовсе хотят, чтобы билеты стали дешевле, чем сейчас, - сообщает телеграмм-канал «Комсомольская правда – Петербург».

Всего шесть процентов жителей города, которые приняли участие в опросе, хотят, чтобы стоимость проезда осталась прежней. Два процента ответили, что не заметят разницы, если цены повысятся всего на два процента.

Напомним, в Комитете по тарифам Петербурга сообщили, что точное решение о повышении цен будет принято не ранее 20 декабря. Но если стоимость на проезд все-таки повысится на пять рублей, то поездка в метро, например, будет стоить 70 рублей.