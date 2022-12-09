Более 900 человек заболели ковидом за сутки в Петербурге

В медучреждения госпитализированы 198 петербуржцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие сутки в Петербурге коронавирусной инфекцией заболели 902 человека. Таким образом, в Северной столице продолжается рост заболеваемости ковидом. Статистика ежедневно публикуется на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф».

- За сутки в Петербурге с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции госпитализировано 198 человек. 8 декабря этот показатель составил 167 человек, - сообщается в официальном ресурсе.

Погибло от ковида за минувшие сутки семь человек. Выздоровели 453 жителя города.

Напомним, в Северной столице добровольцы примут участие в испытаниях обновленной вакцины от коронавируса. Тестирование препарата начнется с 12 декабря. Набор добровольцев уже идет.