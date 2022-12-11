МЧС предупредил петербуржцев об усилении ветра в понедельник

Горожан призвали быть внимательнее на дорогах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 12 декабря, петербуржцы едва ли не полетят на работу - в спину их будет подгонять ветер, который обещает сильно разгуляться. Об этом горожан предупредили в петербургском управлении МЧС России.

Синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозируют, что ветер усилится до 20 м/с, а в прибрежных районах - до опасных 23 м/с. Вдобавок к этому ожидается еще и снег, местами довольно сильный. Точно такая же погодная ситуация ожидается и в Ленобласти.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личных авто, если город накроет нешуточная метель, и не парковать машины вблизи деревьев. Автомобилистов призывают держать увеличенную дистанцию до попутчиков на дорогах - не менее 15 метров при скорости 30 км/ч. А также быть внимательнее к пешеходам.

- Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля, - предупредили в МЧС.