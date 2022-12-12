Рейсы задерживаются на вылет и прибытие в Пулково, аэропорт работает штатно в условиях метели

Задержки рейсов есть, но аэропорт работает штатно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский аэропорт Пулково работает штатно, несмотря на сложные погодные условия. Накрывшая город метель резко ухудшила видимость, поэтому решение о посадке в конкретный момент принимают пилоты лайнеров.

- Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе воздушной гавани.

При этом онлайн-табло аэропорта показывает почти два десятка рейсов со статусом «задержан» на вылет. Еще 25 самолетов прилетят в Северную столицу позже, чем предполагалось. Большинство из них - из Москвы, где также разгулялась непогода. Но, в отличие от Петербурга, столицу накрыло не метелью, а ледяным дождем.

Пассажирам и встречающим советуют узнавать о статусе рейса заранее. Номера колл-центра Пулково: 8(812) 324-30-00, 337-38-22, 337-34-44.