За утро понедельника спасатели МЧС девять раз выезжали на устранение последствий непогоды в Петербурге

Бороться с последствиями снегопада придется еще почти сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургским спасателям пришлось потрудиться над устранением последствий разгула непогоды вместе с дорожными и коммунальными службами. Только за утро сотрудники МЧС совершили девять выездов.

- По состоянию на 11:00 пожарно-спасательные подразделения совершили девять выездов для устранения последствий непогоды: элементы кровли - четыре раза, провода освещения - два, деревья - два, дорожные знаки - один, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

По счастью, пострадавших из-за метели и сильного ветра нет. А синоптики тем временем советуют не расслабляться. Снег будет идти в городе до вторника. За это время может намести 10-15 сантиметров снежного покрова.