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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:58

За утро понедельника спасатели МЧС девять раз выезжали на устранение последствий непогоды в Петербурге

Напора ветра и снега не выдерживали провода, кровля домов и дорожные знаки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Бороться с последствиями снегопада придется еще почти сутки.

Бороться с последствиями снегопада придется еще почти сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургским спасателям пришлось потрудиться над устранением последствий разгула непогоды вместе с дорожными и коммунальными службами. Только за утро сотрудники МЧС совершили девять выездов.

- По состоянию на 11:00 пожарно-спасательные подразделения совершили девять выездов для устранения последствий непогоды: элементы кровли - четыре раза, провода освещения - два, деревья - два, дорожные знаки - один, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

По счастью, пострадавших из-за метели и сильного ветра нет. А синоптики тем временем советуют не расслабляться. Снег будет идти в городе до вторника. За это время может намести 10-15 сантиметров снежного покрова.