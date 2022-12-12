Число выездов МЧС из-за непогоды в Петербурге выросло до 27

Сильный снег будет идти в Петербурге до утра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские спасатели продолжают помогать коммунальным и дорожным службам разбираться с последствиями снегопада. Количество выездов бригад МЧС выросло почти до трех десятков.

- По состоянию на 16:00 пожарно-спасательные подразделения совершили 27 выездов для устранения последствий непогоды, - сообщает пресс-служба городского управления ведомства.

Чаще всего - 14 раз - спасателям пришлось демонтировать поврежденные или опасно висящие элементы кровли, четыре вызова поступили из-за обрыва проводов, столько же пришлось на упавшие деревья. Еще дважды падали дорожные знаки. По счастью, среди горожан пострадавших нет.

Тем не менее, в городе введен желтый режим погодной опасности. Он будет действовать до 9 часов утра вторника, когда ветер должен подутихнуть, а интенсивность снегопадов - снизиться.