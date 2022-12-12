Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 17:16

Гостиничный комплекс за один миллиард рублей построят в Зеленогорске

Инвестор восстановит два объекта культурного наследия
Анастасия НУРАДИЛОВА
Инвестор восстановит «Дом купца Елисеева»

Инвестор восстановит «Дом купца Елисеева»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Объекты культурного наследия «Дом купца Елисеева» и «Дачу Кинга» восстановит инвестор в Зеленогорске. Решение об этом было принято на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

- На Приморском шоссе инвестор проведет работы по созданию гостинично-досугового комплекса на территории бывшего дома отдыха «Зеленогорский». Там нужно будет восстановить заброшенный дом, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В рамках работ будут реконструированы всего восемь зданий. На земельном участке появится не только гостиничный комплекс, но и детские и спортивные площадки, а также туристические объекты. На создание гостинично-досугового комплекса планируется потратить один миллиард рублей.

Напомним, накануне в Петербурге одобрили строительство третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения.