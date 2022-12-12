Гостиничный комплекс за один миллиард рублей построят в Зеленогорске

Инвестор восстановит «Дом купца Елисеева»
Фото: Олег ЗОЛОТО
Объекты культурного наследия «Дом купца Елисеева» и «Дачу Кинга» восстановит инвестор в Зеленогорске. Решение об этом было принято на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.
- На Приморском шоссе инвестор проведет работы по созданию гостинично-досугового комплекса на территории бывшего дома отдыха «Зеленогорский». Там нужно будет восстановить заброшенный дом, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
В рамках работ будут реконструированы всего восемь зданий. На земельном участке появится не только гостиничный комплекс, но и детские и спортивные площадки, а также туристические объекты. На создание гостинично-досугового комплекса планируется потратить один миллиард рублей.
Напомним, накануне в Петербурге одобрили строительство третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения.