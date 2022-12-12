Автомобиль «Пежо» загорелся на проспекте Ветеранов в Петербурге

На место ЧП выезжала пожарная машина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Иномарка загорелась в Кировском районе Петербурга вечером в понедельник, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о вспыхнувшем автомобиле «Пежо» на проспекте Ветеранов поступило в 21:49. На место возгорания сразу выехала техника и пожарные, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели приехали и установили, что в машине «Пежо» выгорел моторный отсек. Специалистам потребовалось всего десять минут, чтобы ликвидировать возгорание. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжала одна пожарная машина и пять спасателей.

Напомним, спасатели много раз выезжали на помощь петербуржцам 12 декабря из-за сложных погодных условий. По предварительной информации, во время метели никто из жителей города не пострадал. Чаще всего сотрудников МЧС просили демонтировать опасно висящие элементы кровли.