Виктор Бут подтвердил факт, который скрывали США и Байден

Виктор Бут уже дома Фото: предоставлено "КП"

Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, которую осудили в России за наркотики, стал новостью номер один в РФ и Америке. Ее обсуждает вся политическая элита Вашингтона. Но за всем этим остался факт, который скрывали США и Байден. А именно то, как встретились Виктор и Бриттни в Абу-Даби во время обмена. Россиянин и американка, как рассказал Бут в интервью "КП-Петербург", пожали друг другу руки.

Этот факт, как говорят, Белый дом просил вырезать из видео обмена Бута на Грайнер.

- Во время обмена, я пожелал ей удачи, она пожелал удачи мне. Бриттни протянула руку, я ее пожал. Все было очень достойно, - поделился Виктор Бут.

Виктор Бут также заявили, что во время обмена американцы были очень дружелюбны и мило с ним общались. Никаких угроз от них он не получал. Все прошло дипломатично.

Сама же американка, покидая РФ, пообещала вернуться в Россию.

Полный текст эксклюзивного интервью Виктора Бута "КП"

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