Виктор Бут заявил, что ему предлагали оболгать президента России в обмен на грин-карту

Виктор Бут вернулся в Россию в обмен на американку. Фото: ФСБ

Виктор Бут в эксклюзивном интервью «КП-Петербург» рассказал, что находился под серьезным давлением в США. Россиянину угрожали пожизненным сроком в тюрьме. К супруге Виктора обращались от лица «правительства США».

- Ей говорили, что если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок. А семья получит грин-карту, - рассказал «КП-Петербург» Виктор Бут.

Мужчину склоняли к тому, чтобы он рассказал негативную информацию о президенте России, но Виктор таких сведений не имел и не мог иметь.

Он также объяснил, что эти угрозы нужны были прокурору, потому что судебные процессы в США дорогие. Таким способом прокурор пытается поскорее склонить обвиняемого к сотрудничеству. По словам Виктора Бута, его судебный процесс обошелся казне более чем в 3,5 миллиона долларов.

Напомним, россиянин провел в американской тюрьме 14 лет, а потом его обменяли на баскетболистку Бритни Грайнер.

Полный текст эксклюзивного интервью Виктора Бута "КП"

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