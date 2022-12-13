Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 декабря 2022 21:24

Спасатели тушили пожар в ресторане на Итальянской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали три пожарные машины
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины

На место ЧП выезжали три пожарные машины

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером в понедельник, 12 декабря, в Центральном районе Петербурга загорелся ресторан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Итальянской улице поступило в 23:25. На место происшествия сразу выехали спасатели МЧС и техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пламя охватило подсобное помещение в ресторане. Площадь пожара составила два квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать возгорание достаточно быстро. Огня не было уже в 23:48. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 12 спасателей МЧС.

Напомним, в этот же вечер на проспекте Ветеранов загорелся автомобиль «Пежо». В машине выгорел моторный отсек. Водитель и пассажиры иномарки не пострадали.