Спасатели тушили пожар в ресторане на Итальянской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером в понедельник, 12 декабря, в Центральном районе Петербурга загорелся ресторан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Итальянской улице поступило в 23:25. На место происшествия сразу выехали спасатели МЧС и техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пламя охватило подсобное помещение в ресторане. Площадь пожара составила два квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать возгорание достаточно быстро. Огня не было уже в 23:48. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 12 спасателей МЧС.

Напомним, в этот же вечер на проспекте Ветеранов загорелся автомобиль «Пежо». В машине выгорел моторный отсек. Водитель и пассажиры иномарки не пострадали.