Высота снежного покрова в Петербурге выросла до 19 сантиметров

Высота снежного покрова достигла почти 20 сантиметров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рекордный снегопад увеличил и без того большие сугробы в Петербурге. По состоянию на утро 13 декабря, приблизительная высота снежного покрова в городе достигла 19 сантиметров. Приблизительная потому, что измерить точно помешала метель. Где-то густо, а где-то пусто.

- Высота снежного покрова по данным метеостанций составляет от 14 до 19 см. Но еще раз скажу, весь снег сдувало сильным ветром и данные не точные, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

По данным гидрометцентра, за 12 декабря в Петербурге выпало 15,7 мм осадков, что стало рекордом для этой даты за все время наблюдений. А ночь на 13 декабря прибавила еще около четырех миллиметров.

Но сегодня днем таких снегопадов не ожидается, циклон «Биргит» уходит в сторону Финляндии.