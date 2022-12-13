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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:22

Высота снежного покрова в Петербурге выросла до 19 сантиметров

Понедельник стал рекордным днем по объему выпавших осадков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Высота снежного покрова достигла почти 20 сантиметров.

Высота снежного покрова достигла почти 20 сантиметров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рекордный снегопад увеличил и без того большие сугробы в Петербурге. По состоянию на утро 13 декабря, приблизительная высота снежного покрова в городе достигла 19 сантиметров. Приблизительная потому, что измерить точно помешала метель. Где-то густо, а где-то пусто.

- Высота снежного покрова по данным метеостанций составляет от 14 до 19 см. Но еще раз скажу, весь снег сдувало сильным ветром и данные не точные, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

По данным гидрометцентра, за 12 декабря в Петербурге выпало 15,7 мм осадков, что стало рекордом для этой даты за все время наблюдений. А ночь на 13 декабря прибавила еще около четырех миллиметров.

Но сегодня днем таких снегопадов не ожидается, циклон «Биргит» уходит в сторону Финляндии.