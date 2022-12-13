Почти 150 домов остались без отопления в Невском районе Петербурга

Специалисты устраняют аварию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Невском районе Петербурге без отопления и горячей воды 13 декабря остались 143 здания. Жителям домов объяснили, что на трубопроводе на улице Дыбенко, 26 произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба администрации Невского района.

- Без тепла сейчас находятся 143 здания. Это многоквартирные дома, школы, детские сады и учреждения здравоохранения, - говорится в сообщении ведомства.

В ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что авария произошла на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сейчас специалисты ведут работы по устранению дефекта. Когда теплоснабжение будет восстановлено, пока не сообщается.

Напомним, 12 декабря в городе бушевала метель. За сутки выпало 15,7 миллиметров осадков. Но до показателей самого снежного 2009 года пока еще далеко. В тот раз 26 декабря выпало 28 миллиметров осадков. Такого снегопада в Петербурге пока не предвидится.