Трубу с горячей водой прорвало около станции «Дыбенко» в Петербурге

Из-за горячего воздуха на улице образовался туман. Фото: vk.com/spb_today

Трубу с горячей водой прорвало в Невском районе Петербурга вечером 13 декабря. Из-за горячего воздуха на улице в районе коммунальной аварии образовался туман. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- На пересечении Товарищеского и Дыбенко прорвало трубу. Вся проезжая часть в кипятке, дорогу не перейти, - написал мужчина в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что из-за густого пара затруднено движение не только пешеходов, но и автомобилистам, которым приходится ехать по дороге почти «в слепую».

Напомним, в этом же районе 13 декабря почти 150 домов остались без отопления. Там случилась авария на трубопроводе. Сейчас специалисты ведут работы по устранению дефекта. Когда теплоснабжение будет восстановлено, пока не сообщается.