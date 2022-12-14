В Смольном заявили, что средний житель Петербурга получает 70 тысяч рублей «на руки»

Зарплата в Петербурге выросла на 10,9%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Средний житель Петербург получает «на руки» чуть больше 70 тысяч рублей. По крайне мере, в этом уверены чиновники Смольного. По данным городского Комитета по труду и занятости населения, с начала года зарплата выросла почти на 11 процентов.

- Номинальная зарплата, до вычета налогов, за первые девять месяцев 2022 года выросла до 81,5 тысячи рублей,- сообщила на пресс-конференции заместитель главы комитета Елена Замышляева.

Если вычесть из этой суммы 13 процентов налога на доходы физических лиц, получается 70 905 рублей. Именно это должны иметь в своем кошельке каждый месяц жители Северной столицы.

При этом, впервые за семь лет, в городе отмечено снижение реальных доходов работающего населения. Несмотря на рост зарплат, инфляция оказалась еще шустрее. Учитывая рост цен, зарплата уменьшилась на 2,7 процента.