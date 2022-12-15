В Петербурге открылась Международная конференция по инфекционным заболеваниям

Форум по инфекционным заболеваниям открылся в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

III Международная конференция по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям начала работу в Петербурге. Экспертов по ОРВИ, гриппу и ковиду собрали в Президентской библиотеке имени Ельцина, где проходит форум.

- Пандемия потребовала коренной перестройки неинфекционных больниц. Был получен бесценный опыт организации тестирования. Вся инфраструктура, созданная для борьбы с Covid-19, сохранена. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, - заявил в приветственной речи к участникам форума губернатор Александр Беглов.

По словам главы города на Неве, сейчас ситуация достаточно сложная. Уровень заболеваемости коронавирусом достиг тысячи человек в сутки. Но еще более активно распространяется грипп и другие респираторные инфекции. Из-за этого даже пришлось вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях, а также объявить о досрочных каникулах у младшеклассников.