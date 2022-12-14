Масочный режим начал действовать в Петербурге с 14 декабря

С 14 декабря в Петербурге начал действовать масочный режим. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 14 декабря и до особого распоряжения Роспотребнадзора в Петербурге опять начал действовать масочный режим. Пока только в медицинских и социальных учреждениях. такое постановление накануне подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Причиной стал резкий рост заболеваемости респираторными инфекциями.

- В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, - говорится в тексте постановления.

Для предотвращения распространения инфекции, в поликлиниках, больницах и социальных организациях, причем как частных, так и государственных, вводится требование о ношении масок.

Кроме того, в больницы перестают пускать посетителей к пациентам стационаров открытого и закрытого типа. Исключение сделано для тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими больными.

Приостанавливается плановая госпитализация детей кроме тех случаев, когда состояние ребенка угрожает его жизни и здоровью.

В школах, училищах, вузах теперь будут отправлять на недельный карантин классы и группы, если в них отсутствует по болезни более 20 процентов учеников. А на входе в учебные заведения снова вводится измерение температуры. Детей с признаками простуды отправят домой.

Транспортные компании, осуществляющие пассажирские перевозки, должны усилить санитарную обработку подвижного состава.

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