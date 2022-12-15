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НовостиОбщество15 декабря 2022 18:07

Коммунальщики убрали от снега крыши 177 домов в Петербурге

Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются
Анастасия НУРАДИЛОВА
Кровельщики сбрасывают снег с крыш

Кровельщики сбрасывают снег с крыш

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге полностью очищены от снега крыши 177 домов. Коммунальные службы планируют сбросить снег со всех крыш во всех районах города. На данный момент, частично очищены почти 3,5 тысячи кровель.

- Каждый день в городе работают около 1,2 тысяч кровельщиков. Все это штатные сотрудники управляющих компаний и привлеченные работники, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Подобные работы должны проводиться в соответствии с требованиями безопасности. Специалисты выставляют специальные знаки, которые запрещают движение пешеходов. С этой же целью устанавливаются ограждения.

Сотрудники городских служб просят петербуржцев быть внимательными и убирать автомобили с тех мест, где планируется уборка.

Напомним, теперь петербуржцам доступен график уборки мест, где расположены платные парковки. Его можно найти на нескольких порталах.