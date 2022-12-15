Шесть световых тумб с новогодними елками появились у Гостиного двора в Петербурге

Световые тумбы с новогодними елками появились у Гостиного двора. Фото: t.me/spbprav

Шесть световых тумб с новогодними елками появились около Гостиного двора. Все для того, чтобы жители Петербурга смогли ощутить приближение зимних праздников. О новых украшениях города рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

- На новогодних деревьях висят игрушки, которые сделаны детьми, принявшими участие в конкурсе «Праздничный Петербург». Внизу каждой тумбы есть открытка, где написано имя автора игрушки, - говорится в сообщении ведомства.

Большая украшенная елка будет стоять у Гостиного двора до 14 января, а после всех праздников специалисты уберут новогоднее дерево до следующей зимы.

Напомним, недавно «КП-Петербург» показывала, как украсили Северную столицу к Новому году. Большая часть праздничных украшений разместились в центре города: гирлянды, композиции из светодиодов и многое другое.