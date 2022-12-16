Россельхознадзор задержал 52 тонны опасных семян чиа в морском порту Петербурга

Специалисты провели экспертизу Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить 52 тонны семян чиа в морском порту Петербурга. Семена везли из Парагвая в Ломоносовский район Ленобласти. Но специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии продукции и выявили нарушения.

- Во время досмотра были выявлены семена сорных растений, которые по морфологическим признакам сходны с карантинным объектом, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Россельхознадзора.

После проведения экспертизы стало понятно, что найденные семена – карантинное сорное растение рода Повилика. Из-за этого ввоз семян чиа был запрещен. Сорное растение повилика нарушает обмен веществ растений, ослабляет их, задерживает рост и развитие.

Напомним, два дня назад Россельхознадзор задержал в Большом порту Петербурга почти 37 тонн клементинов. Фрукты были заражены плодовой мухой.