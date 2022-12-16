Бесплатный каток будет работать на Кленовой улице в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодная Рождественская ярмарка откроется в Петербурге 17 декабря. Она будет работать сразу на трех локациях: на Манежной площади, на Конюшенной площади и на Певческом проезде. Но только продажей сувениров организаторы ярмарки не ограничились.

- На Кленовой улице в рамках ярмарки будет работать каток. Прокатиться по льду можно будет уже в субботу. И это абсолютно бесплатно для посетителей ярмарки, - сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Кроме катка, петербуржцы и гости города смогут покататься на двухъярусной карусели на Кленовой улице. А для самых маленьких на Манежной площади будет работать паровозик. На Певческом проезде можно прокатиться на горке длиной 65 метров. Все это бесплатно.

Напомним, в этом году Рождественская ярмарка будет работать в Петербурге с 17 декабря по 9 января с 12 часов дня до 21 часу вечера.