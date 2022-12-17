«Пассажиравтотранс» отстранил водителя автобуса, устроившего ДТП на проспекте Стачек в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Компания "Пассажиравтотранс" сообщила, что отстранила от работы водителя, который устроил ДТП на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. Авария произошла вечером 16 декабря 2022 года. По неизвестной причине автобус маршрута №145А врезался в столб. В этот момент в салоне находились люди. Один пострадал.

- В результате ДТП ушиб получил один пассажир, который сможет получить компенсацию, обратившись в страховую компанию. Автобус был исправен, - рассказал перевозчик.

Когда на место прибыла полиция, водитель автобуса отказался проходить медосвидетельствание на наличие алкоголя, хотя внешние признаки алкогольного опьянения у него были. При этом предрейсовый медосмотр с помощью автоматизированной системы был пройден им без замечаний. Сотрудник объяснил это шоковым состоянием.

На данный момент водитель отстранен от работы на линии. Предприятие проводит служебную проверку.