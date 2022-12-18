На Дворцовой площади из-за вандалов демонтировали инсталляцию, посвященную Мариуполю

Инсталляцию демонтировали из-за надписи черным маркером ФОТО: соцсети

На Дворцовой площади Петербурга вечером 18 декабря демонтировали инсталляцию, посвященную городу-побратиму Мариуполю. Светодиодная композиция в виде двойного сердца продержалась в центре города меньше недели - ее установили 13 декабря. Видимо, не всем петербуржцам она пришлась по вкусу, из-за чего была испорчена с помощью обычного черного маркера.

- Скорей бы поймали этих вандалов, - встали некоторые на защиту инсталляции в социальных сетях.

Дальнейшая судьба композиции пока неизвестна, но скорее всего вскоре она вновь вернется на Дворцовую уже как новенькая. Напомним, что не так давно похожая история была в Карелии, где кому-то так не понравился снеговик, что на него вылили неизвестную едкую жидкость. Позже фигуры коснулся ребенок, который в итоге получил ожог глаза.