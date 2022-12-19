Школьницу задержали за надпись на посвященной Мариуполю инсталляции с сердцами на Дворцовой площади

За надпись на инсталляции с сердцами задержали школьницу. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургскую школьницу задержали за дискредитацию вооруженных сил. Причиной стала надпись на арт-объекте «Сердца городов Мариуполь и Петербург», установленном на Дворцовой площади.

- 18 декабря около полудня поступило сообщение о том, что на Дворцовой площади девушка закрашивает новогодние украшения, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали девушку, которая оказалась 17-летней ученицей старших классов одной из петербургских школ. Задержанную отвезли в отделение полиции, куда вызвали и родителей несовершеннолетней.

Позднее на школьницу завели административное дело за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ». Девушке грозит штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

Саму инсталляцию с сердцами, расписанную маркерами, решили временно демонтировать для приведения в нормальный вид.