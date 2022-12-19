Биржевой мост три ночи подряд будут закрывать для транспорта и пешеходов

Биржевой мост будут перекрывать три ночи подряд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский «Мостотрест» предупреждает гостей и жителей города об ограничении движения на Биржевом мосту, который меньше месяца назад открылся после ремонта. Три ночи подряд здесь будут монтировать и проверять оборудование.

- В ночь на 20, 21 и 22 декабря с 02:00 до 04:55 для Биржевой мост будет закрыт для движения транспорта и пешеходов, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Водителей, а также припозднившихся любителей прогулок по городу предупреждают о неудобствах заранее и просят продумывать маршрут передвижения с учетом изменений.

Напомним, что Биржевой мост из-за капитального ремонта был закрыт для проезда и прохода с сентября 2021 до конца ноября 2022 года. При этом полностью работы завершаться лишь в мае, когда начнется новый сезон навигации. До этого времени техники будут обновлять «начинку» моста.