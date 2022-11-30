Биржевой мост торжественно открыли после ремонта

В Петербурге после ремонта открыли Биржевой мост. Фото: Юлия СТАЛИНА

Биржевой мост снова открыт для движения. Торжественная церемония прошла утром 30 ноября, при скоплении журналистов, чиновников, строителей, а также в присутствии губернатора Петербурга. Переправа, закрытая на ремонт еще осенью 2021 года, теперь снова доступна для транспорта и пешеходов.

- Здесь собрались десятки журналистов. Все ждут, когда губернатор даст старт церемонии. Играет оркестр. Все очень торжественно, - сообщали корреспонденты «КП-Петербург» с места событий за несколько минут до открытия моста.

В рамках работ были заменены плиты основания дорожного полотна, переложен асфальт, расширены на 30 сантиметров пешеходные тротуары. На мосту смонтировано новое освещение, а перила и ограда приведены в порядок реставраторами.

С сегодняшнего дня началось движение, но сам ремонт пока не окончен. Он будет идти до мая следующего года, но внутри моста. Специалистам предстоит заменить и привести в порядок коммуникации, составные части разводного механизма и прочее оборудование. Завершить работу ремонтники должны к началу нового сезона навигации.

Напомним, что перед открытием Биржевой мост проверили на прочность: 12 грузовиков по 25 тонн каждый заехали на пролетные строения, чтобы заметить малейшую слабину конструкции. Но все прошло гладко.

Справка «КП»:

Первый мост на месте нынешнего был построен в 1893—1894 годах. Он был деревянным, но разводным. Однако к середине ХХ века переправа уже не справлялась с нагрузкой и в 1957 году 1960 годах началось строительство ныне существующего моста. Он получил пятипролетную металлическую арочную конструкцию. Работы заняли три года, движение по Биржевому мосту (тогда мосту Строителей) было открыто в 1960 году.

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