Компенсации выплатят работникам завода Hyundai за добровольное увольнение

Уволившимся добровольно обещают выплатить компенсацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Работники петербургского завода Hyundai Motor смогут получить компенсацию при условии, что подпишут соглашение о разрыве трудовых отношений добровольно. Тогда им обещают выходное пособие. По предварительным сведениям, до 12 месячный окладов.

- Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе завода.

Если количество уволившихся добровольно будет достаточным, то процесс приостановят. А если нет, то начнется сокращение персонала уже в рамках Трудового кодекса России.

Причиной жестких мер называется долгий простой предприятия, которое не выпускает продукцию с марта нынешнего года.