Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 16:00

Компенсации выплатят работникам завода Hyundai за добровольное увольнение

Остальных сократят по ТК
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Уволившимся добровольно обещают выплатить компенсацию.

Уволившимся добровольно обещают выплатить компенсацию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Работники петербургского завода Hyundai Motor смогут получить компенсацию при условии, что подпишут соглашение о разрыве трудовых отношений добровольно. Тогда им обещают выходное пособие. По предварительным сведениям, до 12 месячный окладов.

- Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе завода.

Если количество уволившихся добровольно будет достаточным, то процесс приостановят. А если нет, то начнется сокращение персонала уже в рамках Трудового кодекса России.

Причиной жестких мер называется долгий простой предприятия, которое не выпускает продукцию с марта нынешнего года.