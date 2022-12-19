Компенсации выплатят работникам завода Hyundai за добровольное увольнение

Уволившимся добровольно обещают выплатить компенсацию.
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Работники петербургского завода Hyundai Motor смогут получить компенсацию при условии, что подпишут соглашение о разрыве трудовых отношений добровольно. Тогда им обещают выходное пособие. По предварительным сведениям, до 12 месячный окладов.
- Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе завода.
Если количество уволившихся добровольно будет достаточным, то процесс приостановят. А если нет, то начнется сокращение персонала уже в рамках Трудового кодекса России.
Причиной жестких мер называется долгий простой предприятия, которое не выпускает продукцию с марта нынешнего года.