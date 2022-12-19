Завод Hyundai в Петербурге начинает сокращение персонала

Петербургский завод "Хендэ Мотор" начинает сокращать персонал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский завод Hyundai вслед за заводом Toyota начинает процесс сокращения персонала. Правда, пока это называют «частичной оптимизацией», вызванной длительным простоем. О закрытии или продаже предприятия речи не данный момент не идет.

- Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания «Хендэ Мотор» предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России, - сообщили в пресс-службе предприятия корреспонденту «КП-Петербург».

Насколько масштабной и объемной будет оптимизация, представители предприятия не уточняют. На заводе заверяют, что всем добровольно уволившимся работникам будет выплачена компенсация.

- Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон, - отметили в «Хендэ Мотор».

Размер компенсации не называется. Предварительно, речь может идти о 12 окладах, как на заводе Toyota. Информацию о консервации предприятия в пресс-службе комментировать не стали.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о продлении простоя завода до конца нынешнего года.

На данный момент в Петербурге не осталось действующих автозаводов. Toyota официально закрыла предприятие после 15 лет работы и объявила об уходе с российского рынка. General Motors в Шушарах был закрыт еще в 2015 году. Его выкупила Hyundai Motor для расширения производства, однако после начала конфликта на Украине проект был заморожен. Основной завод Hyundai находится в простое с 1 марта.

С того же времени стоит завод Nissan, который в ноябре 2022 года за рубль выкупило ФГУП «НАМИ». Сейчас площадка передана в управление «АвтоВАЗу», который планирует начать в Петербурге сборку нескольких не названных моделей, предположительно китайского бренда. Расположенный во Всеволожске завод Ford не работает с 2019 года. В конце 2021-го его купила корейская Sungwoo Hitech Rus - партнер Hyundai. В 2023 году здесь планировалось запустить производство компонентов для автомобильных сидений.

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