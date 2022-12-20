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НовостиЗвезды20 декабря 2022 8:09

Интерактивная карта выступлений уличных музыкантов появится в Петербурге

На ней можно будет увидеть, кто и где поет в данный момент
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Смольный сделает карту с выступлениями уличных музыкантов.

Смольный сделает карту с выступлениями уличных музыкантов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге появится интерактивная карта, на которой будут отображаться уличные музыканты. Другими словами, жители города смогут в реальном времени увидеть, кто и где поет. Создание карты стало возможным после принятия нового городского закона об уличных выступлениях. Все группы и музыканты будут обязаны уведомлять власти о месте (будет создан список разрешенных площадок) и времени выступления.

- В апреле к новому туристическому сезону мы готовим интерактивную карту, где можно будет узнать о выступлениях групп, - рассказал Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге», 92.0 FM.

По словам вице-губернатора, новый закон не вводит цензуру, кому можно выступать, а кому нет. Причиной изменений стали жалобы самих горожан. которым громкая музыка мешает спокойно жить.

- У нас в городе много хороших уличных музыкантов. Но раньше они просто играли на гитаре, а теперь у них появились усилители. Туристам нравится, а местным жителям - нет, - отметил Пиотровский.