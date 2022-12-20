Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в Петербурге 26-27 декабря

26-27 декабря Петербург примет саммит СНГ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны даты проведения неформального саммита глав государств, входящих в СНГ. Они соберутся в Петербурге в самом конце декабря, а точнее, 26 и 27 декабря. Об этом представителям СМИ сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

- По приглашению президента России эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству, - заявил Лебедев журналистам, собравшимся в Минске, куда с визитом приезжал Владимир Путин.

Напомним, что Петербург традиционно становится местом встречи глав государств СНГ. Но в нынешнем году это будет уже второй неформальный саммит. Первый прошел в октябре, когда президент России отмечал свой 70-летний юбилей.