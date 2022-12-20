МЧС предупреждает о сильном гололеде и ледяном дожде в Петербурге

МЧС предупреждает о гололеде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей и гостей Северной столицы о погодной опасности. В ночь на 21 декабря в городе ожидается ледяной дождь и сильный гололед. Водителям и пешеходам советуют быть крайне осторожными.

- В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. 21 декабря местами ожидается очень сильный гололед, ледяной дождь, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Городской гидрометцентр уже подготовил штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера среды. В том числе и на территории Ленинградской области.

Причиной гололед станут резкие заморозки до -7 градусов, пришедшие после оттепели. Но уже в четверг погода снова изменится, потеплеет до +2 градусов, пойдет мокрый снег с дождем.