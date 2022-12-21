Тарифы на электрички из Петербурга вырастут с 1 января

Проезд на электричках подорожает с 1 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января 2023 года в Петербурге вырастут тарифы на проезд в транспорте. Это коснется как метро, автобусов, трамваев, троллейбусов, так и пригородных и электричек. С нового года за самый бюджетный класс «Стандарт» придется отдать 45 рублей за первые 20 километров участка, причем вне зависимости от дальности поездки, а потом еще по 2,25 за каждый последующий километр.

- За «Комфорт» нужно будет заплатить 46 рублей 20 копеек за первые 20 км и 2,31 рубля за каждый последующий километр, - сообщает пресс-служба комитета по тарифам.

Дороже всего окажется проезд на «Ласточке». Первый 20-километровый участок в скоростном поезде обойдется в 53 рубля 60 копеек. Плюс по 2,68 за каждый следующий.

Проезд для детей до семи лет оставлен бесплатным.