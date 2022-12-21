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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 18:19

СК возбудил дело после падения 83-летнего петербуржца на льду

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СК возбудил уголовное дело после травмирования пожилого мужчины на ледяной дороге. Петербуржец получил увечья средней степени тяжести. 83-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит оперативно-розыскные мероприятие.

Напомним, коммунальные службы Петербурга переведены в режим повышенной готовности из-за прошедшего в городе ледяного дождя.