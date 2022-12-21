Троллейбус №77 будет ездить по Биржевому мосту в Петербурге с 22 декабря

Движение общественного транспорта по отремонтированному мосту возобновили Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Троллейбусное движение по Биржевому мосту будет возобновлено с 22 декабря. На свой привычный маршрут вернется троллейбус №77. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

- Троллейбусы пойдут от конечной остановки «Таллинская улица» до Дворцового моста, далее через Биржевую площадь, Биржевой мост, Зоологический переулок, проспекту Добролюбова и далее до конечной остановки «Петровская площадь», - напомнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 1 января 2023 года проезд в общественном транспорте подорожает на пять рублей. Так, например, поездка в метро обойдется в 70 рублей, а на троллейбусе или автобусе – 65 рублей. При поездке в метро по «Подорожнику» стоимость проезда составит 49 рублей.