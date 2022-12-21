Петербуржец попал в больницу после падения на льду на Лиговском проспекте

Мужчину госпитализировали после падения на льду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Центрального района проводит проверку после травмирования мужчины, который упал на улице из-за скользкой дороги. С Лиговского проспекта его госпитализировали в Мариинскую больницу. Но петербуржец отказался от обследования и ушел.

- Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуация на контроле администрации Центрального района Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управляющие компании обрабатывают дороги в Центральном районе противогололедными материалами. В самых опасных местах установлены сигнальные ограждения. Специалисты рекомендуют петербуржцам избегать скользких мест и быть внимательными.

Напомним, после другого такого падения на льду СК возбудил уголовное дело. Из-за скользких дорог пострадал 83-летний житель Петербурга.