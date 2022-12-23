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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 7:58

СК завел дело на пенсионера из Тихвина, который отрубил голову топором 43-летней соседке

Жуткое ЧП случилось 22 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
К завел дело об убийстве на пенсионера, отрубившего голову соседке.

К завел дело об убийстве на пенсионера, отрубившего голову соседке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональное управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 66-летнего пенсионера, который топором отрубил голову своей 43-летней соседке. Тело женщины было найдено в квартире пожилого мужчины днем 22 декабря.

- После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Следственного отдела по городу Тихвин в составе следователей, сотрудников полиции и эксперта, - сообщает пресс-служба СК.

На теле погибшей были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Сам пенсионер уже дал признательные показания.

По предварительным данным, на преступление он пошел из-за сделанного женщиной замечания. Также причиной преступления могло послужить психическое расстройство, которым страдает мужчина.