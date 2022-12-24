Житель Гатчинского района топором пробил голову собутыльнику

В Гатчинском районе психически больной мужчина пробил голову топором собутыльнику. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Второй раз за двое суток применение топора в качестве оружия попало в полицейские сводки в Ленобласти. Вечером 22 декабря житель деревни Большие Борницы Гатчинского района повздорил с собутыльником и дважды ударил его топором по голове.

- Односельчане, 33-х и 51-летний мужчины, выпивали в доме младшего. Вечером между ними вспыхнула ссора. Хозяин схватил топор и два раза ударил собутыльника по голове, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Раненного с открытой черепно-мозговой травмой экстренно госпитализировали в Гатчинскую больницу. Агрессивного хозяина задержала полиция. Следственный комитет возбудил в отношении него дело о покушении на убийство.

Известно, что ранее мужчина уже был судим. Но при этом освобожден от ответственности в связи с психическим расстройством.

Напомним, что два дня назад в Тихвине пенсионер, также имевший проблемы с психикой, топором отрубил голову 43-летней женщине.