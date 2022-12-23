«Она вела дочку из школы»: Сосед отрубил голову матери на глазах у ребенка в Ленобласти

Ирина пошла забирать ребенка из школы, но не вернулась ФОТО: соцсети

Кажется, что в плане криминала Петербург и его окрестности уже ничем не могут удивить, но нет. Жуткую картину застали местные полицейские, когда попали в одну из квартир на улице Машиностроителей в Тихвине. Там они нашли изрезанное тело 43-летней женщины Ирины (имя изменено - прим.Ред.), голова которой была отсечена.

- Иру я знала, с шестимесячного возраста. У них очень добропорядочная семья, мама - учитель с большим педагогическим стажем, это моя кума, - рассказывает крестная убитой. - У Иры остался сын и маленькая дочь - ее она и пошла встречать из школы, когда произошла нападение, но до дома так и не довела…

У женщины осталось двое детей ФОТО: соцсети

В тот день они случайно встретили в парадной соседа, который неожиданно напал на них с топором. Все вероятно произошло на глазах у дочери убитой. Точные мотивы жестокой расправы над соседкой пока неизвестны.

По одной из версий, конфликт мог завязаться из-за сделанного Ириной замечания. В это же время уточняется, что мужчина страдает психическими расстройствами. Сейчас он задержан и находится в СИЗО.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении данного преступления задержан 66-летний житель города. Он дал признательные показания, - отметили в СК по Ленинградской области.

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