Маршруты автобусов 75 и 84 временно изменили в Петербурге из-за погодных условий

Маршруты двух автобусов изменили утром 25 декабря в Петербурге. Фото: "Организатор перевозок" / "Яндекс.Карты"

Маршруты автобусом 75 и 84 изменились в Петербурге из-за погодных условий. Об этом утром в воскресенье, 25 декабря, поспешили сообщить в «Организаторе перевозок». Автобусы обычно доезжают до Новоселков, но пока что они проследуют по улице Добрая Горка только до остановки у пересечения с Батальонной улицей. Подробности решения изменить маршруты не сообщаются.

- Трассы автобусных маршрутов с номерами 75 и 84 временно изменены в связи с метеоусловиями, - коротко уведомили в «Организаторе перевозок».

Добавим, что 25 декабря погода в Петербурге вполне благоприятная. Осадков можно не ждать. Будет облачно и с прояснениями. Температурный минус устойчивый, хоть и совсем небольшой.