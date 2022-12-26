На миллиард рублей оштрафовали нарушителей правил платной парковки в Петербурге

Платная парковка принесла 857 миллионов рублей в городской бюджет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге нарушителей правил платной парковки за год оштрафовали на сумму в миллиард рублей. Об этом рассказал «транспортный» вице-губернатор Кирилл Поляков. Это втрое больше, чем годом ранее.

- Штрафов в этом году выписали больше 365 тысяч на сумму более одного миллиарда рублей. Все поступившие средства в полном объеме направлены в городской бюджет, - приводит слова Полякова «Петербургский дневник».

Интересно, что доход от платы за парковку оказался меньше, чем от наказания нарушителей. За нынешний год бюджет получил 857 миллионов рублей. Это в четыре раза больше, чем за прошлый год.

По словам Полякова, все полученные средства пойдут на развитие инфраструктуры города, соцобъекты, благоустройство и прочее.

Напомним, что с 1 ноября зона платной парковки полностью покрыла не только Центральный, но и Адмиралтейский район. А в следующем году она расширится на Петроградский и Василеостровский районы.