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Общество21 декабря 2022 16:21

Смольный пошел на уступки: в Петербурге отменены правила парковочных зон внутри районов

С 1 января парковочные разрешения будут действовать на всю территорию каждого из районов Петербурга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Разрешения будут действовать на весь район, а не только на зону.

Разрешения будут действовать на весь район, а не только на зону.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга все же пошли на уступки жителям центра города и отменили правило, по которому разрешения на парковку в зоне платной стоянки транспорта, действовали только внутри зоны муниципалитета, а не всего района. Это вызывало возмущение водителей, живущих на границе зон. Из-за отсутствия мест, им приходилось ставить машину в чужой зоне и платить за стоянку по полной. Ранее в Смольном жителям в этом отказывали.

- С 1 января 2023 года парковочные разрешения жителей в зоне платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах будут действовать в границах районов проживания граждан, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Чиновники отмечают, что решение об отмене правила действия парковочных зон внутри районов было принято после прямой линии губернатора, в ходе которой Александр Беглов получил множество обращений на эту тему.

- Установлено, что наибольшее количество поездок в зоне платной парковки связаны с посещением объектов социальной инфраструктуры. Они находятся, как правило, на территории различных муниципальных округов в границах района, - отмечают в Смольном.

Также, исходя из обращений петербуржцев, Комитет по транспорту изменит расположение парковок и выделит места для инвалидов. Также в зоне платной парковки усилят движение общественного транспорта.

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