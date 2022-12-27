На бывшем заводе Nissan в Петербурге в 2023 году планируют выпустить 10 тысяч автомобилей

За 2023 год на петербургском заводе должны собрать 10 тысяч автомобилей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский завод Nissan, ныне принадлежащий ФГУП «НАМИ», намерен собрать за 2023 год 10 тысяч автомобилей. Это будут китайские машины под маркой «Лада», о чем ранее рассказывал гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов. А теперь он уточнил, что это будут за модели.

- Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет класс C и D, - приводит слова РИА «Новости».

Отметим, что нынешняя продукция тольяттинского завода: «Веста», «Гранта», «Ларгус» попадает в более компактный класс В.

Соколов заявил, что основная площадка будет заниматься развитием платформы «Весты», а также созданием следующего поколения «Гранты», которую хотели делать на основе нынешнего «Рено Логан». Теперь это вопрос повис в воздухе.

Что касается петербургского завода, то его планируют запустить в работу во второй половине 2023 года. То есть собрать 10 тысяч автомобилей он должен за оставшиеся шесть месяцев. Пока поставщик машинокомплектов не определен. По словам Соколова, это может быть не одна китайская фирма, а две.