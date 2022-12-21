«Может это будут две разных фирмы, а не одна»: глава «АвтоВАЗа» рассказал о машинах, которые будут собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге

На петербургском заводе Nissan будут собирать китайские "Лады". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гендиректор «АвтоВАЗа» и бывший глава Комитета по транспорту Петербурга Максим Соколов рассказал, какие автомобили будет собирать бывший завод Nissan в Петербурге. Предприятие официально перешло во владение ФГУП «НАМИ» и станет дочерней площадкой Волжского автозавода.

- Сейчас раскрывать секреты еще немного рано. Но могу заверить всех петербуржцев, что автомобили будут качественными и безопасными. Производиться - под брендом «Лада». И в тех сегментах, которых нет сейчас у ВАЗа в его линейке. Чтобы не было внутреннего «каннибализма», - сообщил Соколов журналистам во время посещения завода Nissan. - Уверен, что продукция будет пользоваться спросом, а для бренда «Лада» станет - шагом вперед.

Также Соколов не стал скрывать, что фирма, с которой ВАЗ договаривается о поставке машинокомплектов - китайская.

- Мы ведем переговоры со многими мировыми компаниями. Но именно с китайскими производителями достигли наибольшего взаимопонимания. А может это будет и не одна фирма, - огорошил глава «АвтоВАЗа».

Завод находится в простое с марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По его словам, сборка товарных автомобилей начнется во второй половине следующего года. Сначала это будет крупноузловое производство, когда на конвейер попадают привезенные из-за границы практически готовые автомобили, на которые остается прикрутить лишь отдельные детали, но потом сборка приблизится к масштабу полного цикла со штамповкой и сваркой кузовов.

Все компании, которые хотят получать льготы по СПИКу (специальный инвестиционный контракт), а у петербургского завода он есть, обязаны соблюдать требования Минпромторга. У «Ниссана» на момент остановки было 1500 локализационных баллов, у АвтоВАЗа сейчас 4000 баллов. Ставим задачу перед заводом, чтобы было не меньше, - подчеркнул Соколов.

Сейчас оборудование законсервировано, все в пленке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эту же мысль поддержал и губернатор Петербурга.

- Главное, чтобы это было производство полного цикла, а не прикручивание колес и дверей. Нужна локализация, город в этом заинтересован. У нас развита промышленность. Детали для машин могут производиться на наших предприятиях. И второе: гарантии для коллектива. Мы обговаривали это и с Минпромторгом. Для нас важно, что две тысячи рабочих мест будут полностью сохранены. Это и инженерно технический персонал и квалифицированные рабочие, - заявил Александр Беглов.

По его словам, петербургский завод хоть и станет дочерним производством «АвтоВАЗа», но останется отдельным юридическим лицом и продолжит платить налоги в бюджет города. Также губернатор намекнул и на то, что нового владельца может обрести и другой петербургский завод.

- Мы ведем переговоры. Сейчас главное было сохранить эту площадку. Думаю, мы сохраним и еще одну. Многие хотят получить активы. Но для нас важно не чтобы завод был продан, а сохранить коллективы и работающие предприятия, - отметил губернатор.

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