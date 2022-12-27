Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто27 декабря 2022 6:41

Движение по ЗСД ограничат из-за саммита СНГ в Петербурге 27 декабря

Водителям советуют смотреть карту пробок заранее
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Движение по ЗСД будут ограничивать из-за саммита СНГ.

Движение по ЗСД будут ограничивать из-за саммита СНГ.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Второй день саммита глав государств СНГ готовит испытания водителям Петербурга. Накануне они уже стояли в пробках, это может повториться и сегодня. В частности, дирекция западного скоростного диаметра уже предупредила о возможных ограничениях на проезд по трассе.

- В связи с проводимыми официальными мероприятиями в течение дня 27 декабря возможны временные ограничения движения на Южном участке ЗСД от развязки с КАД Юг до развязки с набережной реки Екатерингофки, а также в обратном направлении, - сообщает пресс-служба ЗСД.

Автомобилистов просят учитывать все обстоятельства и заранее продумывать маршрут поездки. А также проверять он-лайн карту пробок перед выездом, чтобы неожиданно не встать в заторе.